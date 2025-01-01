Bafra Gençlik Merkezinden sabah namazı programı
Samsun'un Bafra ilçesinde gençlik merkezi gönüllüleri, yılın ilk günü sabah namazında buluştu.
Samsun'un Bafra ilçesinde gençlik merkezi gönüllüleri, yılın ilk günü sabah namazında buluştu.
Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni yılın ilk günü ve üç ayların başlangıcı dolayısıyla sabah namazında bir araya geldi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz, tesbihat, dua, sohbetin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.
Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, katılanlara teşekkür etti.
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