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        Bafra Gençlik Merkezinden sabah namazı programı

        Samsun'un Bafra ilçesinde gençlik merkezi gönüllüleri, yılın ilk günü sabah namazında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 11:41 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:43
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        Bafra Gençlik Merkezinden sabah namazı programı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde gençlik merkezi gönüllüleri, yılın ilk günü sabah namazında buluştu.

        Bafra Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni yılın ilk günü ve üç ayların başlangıcı dolayısıyla sabah namazında bir araya geldi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti, namaz, tesbihat, dua, sohbetin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, katılanlara teşekkür etti.

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