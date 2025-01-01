Çarşamba'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ziyacan Ö. (29) idaresindeki 55 RU 929 plakalı otomobil, Kızılay Caddesi'nde Emircan A. (23) yönetimindeki 07 NA 0909 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yaralı, çevredekilerin yardımıyla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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