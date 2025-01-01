Samsun'da kontrolden kaçan otomobil sürücüsünün bekçiye çarpmasıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı

Samsun-Sinop kara yolu Yükseliş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir sürücünün "dur" ihtarına uymayıp otomobille çarptığı bekçiyi yaralamasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı kullandığı belirlenen H.S'yi gözaltına aldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sürücüsünün "dur" ihtarına uymayıp kaçarken otomobille bekçiye çarpması olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi daha tutuklandı.

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