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        Samsun'da kontrolden kaçan otomobil sürücüsünün bekçiye çarpmasıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sürücüsünün "dur" ihtarına uymayıp kaçarken otomobille bekçiye çarpması olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 20:59 Güncelleme: 01.01.2025 - 20:59
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        Samsun'da kontrolden kaçan otomobil sürücüsünün bekçiye çarpmasıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sürücüsünün "dur" ihtarına uymayıp kaçarken otomobille bekçiye çarpması olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi daha tutuklandı.

        Samsun-Sinop kara yolu Yükseliş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir sürücünün "dur" ihtarına uymayıp otomobille çarptığı bekçiyi yaralamasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı kullandığı belirlenen H.S'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        19 Mayıs ilçesinde geçen yıl 13 Aralık gece saatlerinde polis uygulama noktasında 55 HS 197 plakalı otomobil durdurulmak istenmiş, uyarıları dikkati almayan otomobil sürücüsü kaçarken kendisini durdurmak isteyen bekçi S.K'ye (31) çarpmıştı.

        Yaralanan bekçi S.K. sağlık ekibince hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili gözaltına alınan S.O. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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