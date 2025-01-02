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        İlkadım Belediyesi "Ata Tohumu Seferberliği" başlattı

        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Belediye olarak yapacakları proje ve çalışmalarla tarımsal gelişimin öncüsü olacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:24 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:33
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        İlkadım Belediyesi "Ata Tohumu Seferberliği" başlattı
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        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Belediye olarak yapacakları proje ve çalışmalarla tarımsal gelişimin öncüsü olacaklarını bildirdi.

        Kurnaz, İlkadım Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından başlatılan "Ata Tohumu Seferberliği" kapsamında oluşturulan serada düzenlenen Ata Tohumu Paketleme Etkinliği'nde, tarımsal alanda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Tarımsal alanda ülkeye katkı sağlayacak projeler yürüttüklerini vurgulayan Kurnaz, "Paketlenerek muhafaza edilecek vatanımızın kıymetli tohumları, üreticilerimize ücretsiz dağıtılacak ve bu tohumlar toprakla buluşacak. Belediye olarak tarımda yapacağımız proje ve çalışmalarla, tarımsal gelişimin öncüsü olacağız. Yapacağımız her proje, her çalışma ülkemizin tarımsal gelişimine katkı sağlayacak. Tarım alanında da üreticilerimizin her anında hep yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kurnaz, serada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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