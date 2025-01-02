Eski iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Şüphelinin daha önce, hırsızlık yaptığı otoparkta çalıştığı öğrenildi.

Ekipler, camı kırarak kulübeye giren şüphelinin, 500 lira nakit para, bilgisayar monitörü, iş yerine ait ajanda ve fatura koçanını çaldığını belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kale Mahallesi'nde bir otoparkın kulübesinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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