Eski iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde eski iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde eski iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kale Mahallesi'nde bir otoparkın kulübesinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, camı kırarak kulübeye giren şüphelinin, 500 lira nakit para, bilgisayar monitörü, iş yerine ait ajanda ve fatura koçanını çaldığını belirledi.
Yapılan araştırmalar sonucu şüpheli M.E. (40) yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ele geçirilen bilgisayar monitörü iş yerine teslim edildi.
Şüphelinin daha önce, hırsızlık yaptığı otoparkta çalıştığı öğrenildi.
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