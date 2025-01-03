Samsun'da bir kişinin yorgun merminin isabet ederek ölümüyle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişinin başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 03.01.2025 - 23:33 Güncelleme: 03.01.2025 - 23:44 facebook

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