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        ​​​​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Samsun'da konuştu:

        ​​​​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bizler bölgemize kurulmak istenen teröristlere karşı Suriye'de, Gazze'de, Libya'da olacağız, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:04
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        ​​​​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Samsun'da konuştu:
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        ​​​​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bizler bölgemize kurulmak istenen teröristlere karşı Suriye'de, Gazze'de, Libya'da olacağız, olmaya da devam edeceğiz." dedi.

        Dağ, partisinin Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen Samsun 8. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, tüm teşkilatların 2008'de AK Parti'ye kapatma davası açıldığında milli irade mitingleriyle kapatılmaması için partilerinin yanında olduğunu söyledi.

        "Hedef 2023" diye yola çıktıkları 2011 seçimlerinde aldıkları yüzde 47 oyda da partililerin olduğunu belirten Dağ, "Gezi olaylarında bu ülkeyi vandalizme teslim etmediğimizde de yanımızda sizler vardınız. 17-25 Aralık darbe girişiminde, 'Bu partiye, bu millete bu hamleyi yapamazsınız.' denildiğinde 2014 genel seçimlerinde sandıkları patlatarak aldığımız yüzde 45 oyda sizler vardınız. 15 Temmuz'da liderimiz, 'Herkes meydanlara.' dediğinde meydanları dolduran sizlerdiniz, Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

        En kritik seçimlerden 2023'te ülkede istikrarsızlık doğurmak isteyenlere yüzde 52 oyla vatandaşların en güzel cevabı verdiğini vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

        "23 yılın sonunda 8. olağan kongremizi yaptığımız bu dönemde bundan sonra yine bizler olacağız. Bizler Türk Devletleri Teşkilatı'nda, Türk Cumhuriyetleri'nde olacağız. Bizler bölgemize kurulmak istenen teröristlere karşı Suriye'de, Gazze'de, Libya'da olacağız, olmaya da devam edeceğiz. Bizler bu ülkenin milli gelirini 25 bin dolara çıkarıncaya kadar burada olacağız. Bu coğrafyada sadece ne yapması istenildiği değil, ne yaptığını bilen, kendi politikasını yöneten bir ülke olarak lider olacağız. 2028 seçiminde de 2032 seçiminde de bizler olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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