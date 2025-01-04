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        Samsun'dan Suriye'ye 600 çuval un gönderildi

        Samsun'un Havza ilçesinde sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle toplanan 600 çuval un, Suriye'ye gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:29
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        Samsun'dan Suriye'ye 600 çuval un gönderildi
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        Samsun'un Havza ilçesinde sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle toplanan 600 çuval un, Suriye'ye gönderildi.

        Havza İnsani Yardım Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Havza şubesi, Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilciliği ile hayırseverin katkılarıyla toplanan 600 çuval unun bulunduğu tır, Amasya İHH tarafından oluşturulan yardım konvoyuna katılmak üzere Kevser Camisi önünden yolcu edildi.

        Havza İHH Derneği Başkanı Bekir Kaya, burada yaptığı konuşmada, 1970'lerden bu yana Suriye'de devam eden zulmün sona erdiğini söyledi.

        Müslümanların zulüm ve sürgün gördükleri, Aylan bebek gibi denizlerde boğuldukları bir dönem yaşandığını dile getiren Kaya, "Bu dönemin sonunda Allah'a şükürler olsun, Suriye'de zafere ulaştık. İHH, Havza İnsani Yardım Derneği olarak 2015 yılından bu yana Suriye'deki kardeşlerimize 16. tırımızı gönderiyoruz. Havza'mızın duyarlı halkına yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyor, yardımların amacına ulaşmasını, maddi ve manevi katkı sağlayan herkesin Rabbimizin rızasına erişmesine vesile olmasını niyaz ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Konuşmanın ve dua edilmesinin ardından un yüklü tır, Amasya'ya doğru yola çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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