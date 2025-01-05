Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da asayiş

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir işyerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle ateş açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 14:22 Güncelleme: 05.01.2025 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir işyerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle ateş açıldı.

        Çay Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak'ta bir iş yerinin önüne araçla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler iş yerine tüfekle ateş açarak olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinden araçla kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

        - Yol kenarında uyuşturucu bulundu

        Samsun'un Yakakent ilçesi Samsun-Sinop kara yolunda devriye görevindeki ekipler, bir motosiklet sürücüsünün bıraktığı değerlendirilen 100 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

        Olayla ilgili çalışmalar sürerken, motosiklet sürücüsünün kimliğinin tespiti ve yakalanması için soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!

        Benzer Haberler

        Samsun'dan kısa kısa
        Samsun'dan kısa kısa
        Samsun'da 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi
        Samsun'da 7 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi
        Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden...
        Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden...
        Arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı
        Arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı
        Samsun'da 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi
        Samsun'da 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi
        Samsun'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsun'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı