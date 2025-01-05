Samsun'da asayiş

Olayla ilgili çalışmalar sürerken, motosiklet sürücüsünün kimliğinin tespiti ve yakalanması için soruşturma devam ediyor.

Olay yerinden araçla kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Çay Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Sokak'ta bir iş yerinin önüne araçla gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler iş yerine tüfekle ateş açarak olay yerinden uzaklaştı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir işyerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle ateş açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.