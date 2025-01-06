Samsun'da düğün salonunda silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı yakalandı

Düğün sahibi E.B. ile yakınları Ş.B, A.B. ve H.B. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, bulundurma ruhsatlı tabanca ve ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, 2 boş kovan ve 1 adet kurşun isabeti tespit edildi.

Ekipler, düğün sahibi E.B. ile yakınları Ş.B, A.B. ve H.B. arasında tartışma çıktığını ve taraflardan birinin silahla ateş ettiğini belirledi.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir düğün salonunda dün akşam saatlerinde çıkan silahla kavgayla ilgili çalışma yürüttü.

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