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        Samsun'da 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 06.01.2025 - 19:16
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        Samsun'da 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G'yi (44), operasyonla yakaladı.

        Hükümlü tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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