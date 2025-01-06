Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 06.01.2025 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL

        Samsun'un Canik ilçesinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan, B.T. (30) yakalandı.

        Firari hükümlü işlemlerin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        6 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş'ta gözler yabancı adaylarda!
        Beşiktaş'ta gözler yabancı adaylarda!
        Kabine toplantısı başladı
        Kabine toplantısı başladı
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!

        Benzer Haberler

        Samsun'da 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Canik'te güvenli yaşam için kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
        Canik'te güvenli yaşam için kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor
        Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü, 2024 yılında 114 bin 310 öğrenciye eğitim ve...
        Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü, 2024 yılında 114 bin 310 öğrenciye eğitim ve...
        Samsun'da Kamu-Sen "ek zam ve refah payı" talebinde bulundu
        Samsun'da Kamu-Sen "ek zam ve refah payı" talebinde bulundu
        Yerli kenevirin genetik haritası genişliyor
        Yerli kenevirin genetik haritası genişliyor
        Rusya-Ukrayna kara sularında kaçak avlanan 3 bin 620 kilogram kalkan balığı...
        Rusya-Ukrayna kara sularında kaçak avlanan 3 bin 620 kilogram kalkan balığı...