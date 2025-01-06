Samsun'da 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan, B.T. (30) yakalandı.
Firari hükümlü işlemlerin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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