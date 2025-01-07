Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Adreslerde ve araçlarda arama yapan ekipler, 1 kilo 200 gram esrar, 53 gram sentetik uyuşturucu, 319 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 10 tabanca fişeği ele geçirdi.

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