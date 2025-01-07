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        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 19:22 Güncelleme: 07.01.2025 - 19:23
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        Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 8 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde ve araçlarda arama yapan ekipler, 1 kilo 200 gram esrar, 53 gram sentetik uyuşturucu, 319 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 10 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Operasyonlarda, aralarında "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi gözaltına alındı.

        Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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