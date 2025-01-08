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        Samsunspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Reeder Samsunspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:54 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:54
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        Samsunspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Reeder Samsunspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

        Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra şut çalışması yaptı.

        Karadeniz temsilcisi, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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