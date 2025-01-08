Samsunspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra şut çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

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