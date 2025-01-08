Samsunspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Reeder Samsunspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Reeder Samsunspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra şut çalışması yaptı.
Karadeniz temsilcisi, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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