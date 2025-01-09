Samsun'da okul çevrelerinde şüphelilere yönelik uygulamaya İl Emniyet Müdürü de katıldı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bazı okulların çevresinde uygulama gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü şube müdürlükleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi amacıyla okul önlerinde görülen şüpheli kişiler ve okul çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetledi.