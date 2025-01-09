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        Samsun'da okul çevrelerinde şüphelilere yönelik uygulamaya İl Emniyet Müdürü de katıldı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bazı okulların çevresinde uygulama gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:58 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:08
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        Samsun'da okul çevrelerinde şüphelilere yönelik uygulamaya İl Emniyet Müdürü de katıldı
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bazı okulların çevresinde uygulama gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü şube müdürlükleri ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi amacıyla okul önlerinde görülen şüpheli kişiler ve okul çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetledi.

        Ekipler, uygulamada vatandaşların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

        Denetimlere İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da katıldı.

        Arıbaş, burada yaptığı açıklamada, okul önleri ve çevrelerinde çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

        Okul idarecileri ve öğretmenlerle de istişarelerde bulunduklarını belirten Arıbaş, "İl genelinde bütün arkadaşlarımız okullarımızı ziyaret ediyor. Okulların yanında, çevredeki esnaflarımız, vatandaşlarımızı da ziyaret ediyoruz. Son derece olumlu dönüşler alıyoruz. Bütün arkadaşlarımız polis olmanın yanı sıra anne baba sorumluluğuyla denetimlerini, uygulamalarını vatandaşlarımızla iletişimlerini, temaslarını sürdürüyorlar. Bütün sokaklarda, caddelerde suç ve suçlularla mücadele kapsamında bütün arkadaşlarımız alanda görevlerini icra ediyorlar." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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