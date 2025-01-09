Samsun'daki kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, gümrük kaçağı 50 paket sigara, 32 elektronik cihaz, 31 elektronik sigara, 30 puro çakmağı ve 22 parfüm ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.K. (43), G.H. (51), E.K. (19) ve O.C. (17) işlemleri için emniyete götürüldü.
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