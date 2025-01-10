Bafra Ovası'nda su baskınlarını önlemek amacıyla denizde 22 mendirek yapılacak

Samsun'da Bafra Ovası'nda su baskınlarını önlemek amacıyla denizde 90 metre uzunluğunda 22 mendirek yapılacak.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kızılırmak Nehri'nin denize döküldüğü Koşuköy Limanı bölgesinde incelemede bulundu.

Bölgede gelgit olayları nedeniyle zaman zaman deniz suyunun ovaya dolduğunu belirten Kılıç, tarım arazilerinin su altında kalması nedeniyle mahsulde zarar oluştuğunu söyledi.

Bu sorunun önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Burada denizde 90 metre uzunluğunda denize paralel şekilde 22 mendirek yapılacak. Böylece denizin ovaya gelmesi engellenmiş olacak. Bu yatırımı DSİ Genel Müdürümüze anlattık. Planda vardı ama yatırıma alınmamıştı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Sayın Mehmet Muş'a da durumu arz ettik. Sayın Muş'un girişimleriyle bakan yardımcılarımızla, DSİ Müdürümüzle de görüşerek Bafra için önemli olan, Bafra Ovası için hayati önemi taşıyan yatırım programa alındı."

Kılıç, yaklaşık 900 milyon lira tutarındaki bu yatırımın 450 milyonluk kısmının bu yıl, kalan bölümünün de 2026'da gerçekleştirileceğine işaret ederek, "Böylece dalgalar nedeniyle Bafra Ovası'nda tarım arazilerinde oluşan su baskınlarının engellenmesi hususunda büyük adım atılmış olacak. Ovanın su altında kalmaması için kuşaklama kanalından denize giden 2 kilometrelik yeni kanalın da yapılması gerekiyor. Bununla ilgili düşüncelerimizi yetkililere arz ettik." ifadesini kullandı.

İncelemelerde belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar da bulundu.