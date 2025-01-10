OMÜ ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, "Lisansüstü Eğitim Öğretim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

OMÜ Senato Salonu'nda gerçekleşen törende OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı ve öğretmenlerin akademik ve mesleki gelişimlerine destek sağlanmasını hedeflenen protokole imza attı.

Bu doğrultuda OMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından ilgili personelin lisansüstü eğitimleri yürütülecek.

Protokol ile kentte denetimli serbestlik hizmetlerinin akademik temelde daha sağlam yapıya kavuşturulması, eğitim alacak personelin ise edindikleri bilgilerle daha etkili ve başarılı uygulamalar gerçekleştirmesi bekleniyor.