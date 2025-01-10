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        OMÜ ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, "Lisansüstü Eğitim Öğretim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:32 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:32
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        OMÜ ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, "Lisansüstü Eğitim Öğretim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

        OMÜ Senato Salonu'nda gerçekleşen törende OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı ve öğretmenlerin akademik ve mesleki gelişimlerine destek sağlanmasını hedeflenen protokole imza attı.

        Bu doğrultuda OMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından ilgili personelin lisansüstü eğitimleri yürütülecek.

        Protokol ile kentte denetimli serbestlik hizmetlerinin akademik temelde daha sağlam yapıya kavuşturulması, eğitim alacak personelin ise edindikleri bilgilerle daha etkili ve başarılı uygulamalar gerçekleştirmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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