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        Samsun'da toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 21:57 Güncelleme: 10.01.2025 - 22:08
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        Samsun'da toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.T'nin (41) uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine çalışma yürüttü.

        Ekipler, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde şüphelinin ev ve bahçesinde yaptığı aramada, toprağa gömülü bir miktar sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan E.T, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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