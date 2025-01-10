Samsun'da toprağa gömülü uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Ekipler, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde şüphelinin ev ve bahçesinde yaptığı aramada, toprağa gömülü bir miktar sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

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