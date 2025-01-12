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        Samsun'da 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde, hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 12.01.2025 - 18:56
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        Samsun'da 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde, hakkında 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında narko alan uygulaması gerçekleştirdi.

        Uygulamada, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve satmak" suçlarından hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.S. (30) yakalandı.

        Hükümlü, işlemleri ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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