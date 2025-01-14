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        Samsun'da yem karma makinesine kapılan kişi öldü

        Samsun'un Havza ilçesinde yem karma makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 20:40 Güncelleme: 14.01.2025 - 20:45
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        Samsun'da yem karma makinesine kapılan kişi öldü
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        Samsun'un Havza ilçesinde yem karma makinesine kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde yaşayan Ahmet B. (65) evlerinin önünde bulunan hayvanlarına yem karmak istediği sırada makineye kapıldı.

        Bu sırada ahırda hayvanlara bakım yapan Ahmet B'nin oğlu Murat B, makineden gelen sesin değiştiğini fark etti.

        Babasının yem karma makinesine kapıldığını gören Murat B, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ahmet B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ahmet B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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