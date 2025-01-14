Samsun'da yem karma makinesine kapılan kişi öldü

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ahmet B'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bu sırada ahırda hayvanlara bakım yapan Ahmet B'nin oğlu Murat B, makineden gelen sesin değiştiğini fark etti.

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