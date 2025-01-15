Samsun Devlet Opera ve Balesi "Okulumuz Orman" oyununu sahneledi
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu sahneye koydu.
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu sahneye koydu.
Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde beğeniye sunuldu.
Eserin koreografisi Özgün Barılı, kostümü Gülnur Çağlayan Tuluk, dekoru Hakkı Kandır, video projeksiyonu Murat Turgut, ışığı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.
Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup hayvanların yardımıyla kurtulmalarını ele alıyor.
Çocukların ilgi gösterdiği oyun, 25 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te yeniden sahnelenecek.
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