Alaçam'da yeni yılın ilk muhtarlar toplantısı yapıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde yılın ilk muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Alaçam Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda ilçenin sorunları ve sorunlara yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kahverengi kokarca zararlısının popülasyonunun kontrol altına alınarak tarımsal üretimde neden olabileceği zararların azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapıldı.