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        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 Aralık'ta tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:41 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:59
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        Samsun'da kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 Aralık'ta tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçılardan Muharrem Sevgili (52) için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekiplerinden oluşan 74 kişi katılıyor.

        Arama çalışmalarına vatandaşlarca da karadan destek veriliyor.

        Sahil güvenlik helikopterinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda gemi ve botlar denizden arama yaparken, dalgıçlar da sürekli dalış gerçekleştiriyor. Karadan da arama yapan ekipler, balıkçıya ait iz arıyor.

        Ekipler, gemi ve botta bulunan yerli üretim rov (su altı görüntüleme) cihazından yararlanarak denizin derinliklerini tarıyor. Çalışmalarda, görüntü kalitesi daha iyi olan yandan taramalı sonar cihazı da kullanılıyor.

        Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen, Muharrem Sevgili ile Halil Kayış'ın bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış, 26 Aralık'ta limandan yaklaşık 1100 metre açıkta 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekilmiş, Halil Kayış'ın cesedi ise 27 Aralık'ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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