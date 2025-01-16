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        Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 00:15 Güncelleme: 16.01.2025 - 00:22
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        Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, davranışlarından şüphelendikleri Y.K'nin (39) üzerinde arama yaptı.

        Y.K'nin üzerinde 7 sentetik ecza hapı, 7,75 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 685 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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