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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:11
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Çarşamba ilçesinde çalışma yürüttü.

        Çalışmayla belirlenen iki ikamette yapılan aramada 146 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 17 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 102 fişek ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheliler D.K. (63) ve S.M. (36) gözaltına alındı.

        Bu kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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