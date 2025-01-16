Samsun'da kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı.
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinde önleyici kolluk devriyesi sırasında, 9 kişinin boş alanda kazı yaptıklarını tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, kesici delici alet, kazma, 2 kürek, levye, kesici delici alet ucu, 300 metre uzunluğunda kablo ve 10 metre uzunluğunda seyyar lamba ele geçirdi.
Suçüstü yakalanan M.A. (55), M.K. (54), E.S. (47), L.T. (41), H.T. (51), B.K. (47), B.S. (46), M.E. (45) ve S.E. (38), işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.