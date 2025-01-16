Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 11:59 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı
        ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinde önleyici kolluk devriyesi sırasında, 9 kişinin boş alanda kazı yaptıklarını tespit etti.

        Bölgeye giden ekipler, kesici delici alet, kazma, 2 kürek, levye, kesici delici alet ucu, 300 metre uzunluğunda kablo ve 10 metre uzunluğunda seyyar lamba ele geçirdi.

        Suçüstü yakalanan M.A. (55), M.K. (54), E.S. (47), L.T. (41), H.T. (51), B.K. (47), B.S. (46), M.E. (45) ve S.E. (38), işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Gebeliği takip eden görevliler vahşeti ortaya çıkardı!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
        Şanlıurfa ile Ardahan rekor kırdı! İki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Elon Musk Avrupa siyasetini böldü
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Ev sahibinden kiracısına kurşun yağmuru!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Salur: Mubadala bizim haklarımıza çökmek istiyor
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?

        Benzer Haberler

        Cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs sulama kanalına düştü, 10 kişi yarala...
        Cenazeye gidenlerin bulunduğu minibüs sulama kanalına düştü, 10 kişi yarala...
        Motosikletiyle kaza yapan veteriner hekim, koruyucu ekipman kullanımına dik...
        Motosikletiyle kaza yapan veteriner hekim, koruyucu ekipman kullanımına dik...
        Bayram amca çaldığı enstrümanlarla yaşlılara moral veriyor
        Bayram amca çaldığı enstrümanlarla yaşlılara moral veriyor
        Terme Kent Konseyi görüntü kirliliği oluşturan duvarları resimle güzelleşti...
        Terme Kent Konseyi görüntü kirliliği oluşturan duvarları resimle güzelleşti...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı