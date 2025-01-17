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        Samsun'da elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:43 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:47
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        Samsun'da elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi Mihrace Sokak'ta elektrikli bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, elektrikli bisikleti kilidini kırarak çalan şüphelileri tespit etti.

        Operasyon düzenleyen ekipler, O.Ş. (46), N.K. (36), K.A. (27), N.B. (34) ve Ç.Ö'yü (33) gözaltına aldı.

        Zanlılar, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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