Samsun'da "Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanma Belgesi" takdim töreni düzenlendi

Samsun'da, toplu taşıma hizmetlerini daha konforlu hale getirme amacıyla eğitimlerini tamamlayan şoförlere yönelik "Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanma Belgesi" takdim töreni gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Emin Çolak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'daki programda yaptığı konuşmada, şoförlerin kentteki on binlerce insanın iş yerine, evine ve sevdiklerine ulaşmasını sağlayan önemli bir iş yaptığını söyledi.

Şoförlerin meşakkatli ve özverili bir işi olduğunun altını çizen Çolak, "Bu hizmeti yerine getirilirken hem sizin hem de vatandaşımızın güvenliği, konforu büyük önem arz etmektedir. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında şoför esnafına yönelik düzenlenen eğitimlerin hem Samsun'umuzda daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu ulaşıma katkı sağlayacağına hem de hemşehrilerimizin toplu ulaşım hizmeti konusunda memnuniyetini artırarak toplu taşımayı özendireceğine, trafik yoğunluğunu azaltacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çolak, eğitimde emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da paydaş kurumlarla gerçekleştirdikleri eğitimle şoförlere sağlık ve GBT gibi taramalar yaptıklarını anlattı.

Eğitimle ulaşım kalitesini yukarıya taşımayı amaçladıklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"İnşallah şoför esnafımızı farklı konularda desteklemeyi amaçlıyoruz. İlk önce taksici esnafımızla 'Samsun Taksi' uygulamasına çalışıyoruz. Samsun'daki taksi esnafını bir platform içerisine almış olacağız. Hemşehrilerimiz taksi uygulamasıyla şehrimizde faaliyet gösteren taksici esnafımızı seçerek puan verip kaç liraya nereye gideceğine daha araca binmeden görmek suretiyle seyahat etmeye başlamış olacak. Özel halk otobüslerimizde ve dolmuşlarımızda yine farklı desteklemeler üzerinde arkadaşlarımız çalışıyor. Hem Samsunluların toplu ulaşımı daha fazla kullanmasını hem de bu sayede şoför esnafımızın para kazanma miktarını artırarak yaşam kalitesini, konforunu yukarıya doğru taşımayı hedefliyoruz."