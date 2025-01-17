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        Samsun'da "Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanma Belgesi" takdim töreni düzenlendi

        Samsun'da, toplu taşıma hizmetlerini daha konforlu hale getirme amacıyla eğitimlerini tamamlayan şoförlere yönelik "Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanma Belgesi" takdim töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:48 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:11
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        Samsun'da "Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanma Belgesi" takdim töreni düzenlendi
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        Samsun'da, toplu taşıma hizmetlerini daha konforlu hale getirme amacıyla eğitimlerini tamamlayan şoförlere yönelik "Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanma Belgesi" takdim töreni gerçekleştirildi.

        Vali Yardımcısı Emin Çolak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'daki programda yaptığı konuşmada, şoförlerin kentteki on binlerce insanın iş yerine, evine ve sevdiklerine ulaşmasını sağlayan önemli bir iş yaptığını söyledi.

        Şoförlerin meşakkatli ve özverili bir işi olduğunun altını çizen Çolak, "Bu hizmeti yerine getirilirken hem sizin hem de vatandaşımızın güvenliği, konforu büyük önem arz etmektedir. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında şoför esnafına yönelik düzenlenen eğitimlerin hem Samsun'umuzda daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu ulaşıma katkı sağlayacağına hem de hemşehrilerimizin toplu ulaşım hizmeti konusunda memnuniyetini artırarak toplu taşımayı özendireceğine, trafik yoğunluğunu azaltacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çolak, eğitimde emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da paydaş kurumlarla gerçekleştirdikleri eğitimle şoförlere sağlık ve GBT gibi taramalar yaptıklarını anlattı.

        Eğitimle ulaşım kalitesini yukarıya taşımayı amaçladıklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:

        "İnşallah şoför esnafımızı farklı konularda desteklemeyi amaçlıyoruz. İlk önce taksici esnafımızla 'Samsun Taksi' uygulamasına çalışıyoruz. Samsun'daki taksi esnafını bir platform içerisine almış olacağız. Hemşehrilerimiz taksi uygulamasıyla şehrimizde faaliyet gösteren taksici esnafımızı seçerek puan verip kaç liraya nereye gideceğine daha araca binmeden görmek suretiyle seyahat etmeye başlamış olacak. Özel halk otobüslerimizde ve dolmuşlarımızda yine farklı desteklemeler üzerinde arkadaşlarımız çalışıyor. Hem Samsunluların toplu ulaşımı daha fazla kullanmasını hem de bu sayede şoför esnafımızın para kazanma miktarını artırarak yaşam kalitesini, konforunu yukarıya doğru taşımayı hedefliyoruz."

        Programda 200 civarında kursiyere belge vereceklerini, yaklaşık 1200 kişinin eğitiminin de devam ettiğini dile getiren Doğan, süreç bittiğinde 10 bin kişinin eğitimlerden faydalanmış olacağını kaydetti.

        Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ise Türkiye'de her yıl yaklaşık 130 bin trafik kazası meydana geldiğini, bu kazaların çoğunun en temel trafik kurallarını ihlal etme sebebiyle oluştuğunu vurgulayarak, 1 Mart'tan itibaren denetimlerde Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanma Belgesi'nin zorunlu hale geleceğinin söyledi.

        Eğitimlerini tamamlayan şoförlere daha sonra belgeleri verildi.

        Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından gerçekleştirilen eğitim programının belge takdim törenine, kurum müdürleri ve şoförler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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