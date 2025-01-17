Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramada 35 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza hapı, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 515 lira, ruhsatsız tabanca ve 23 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler Ş.Ş. (25) isimli kadın ile H.A. (40) ve M.M.A. (20) gözaltına alındı.

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