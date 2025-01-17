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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:20 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:23
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda şüpheliler Ş.Ş. (25) isimli kadın ile H.A. (40) ve M.M.A. (20) gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada 35 gram sentetik uyuşturucu, 8 sentetik ecza hapı, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 515 lira, ruhsatsız tabanca ve 23 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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