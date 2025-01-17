Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde 4 bin 44 hastaya hizmet verildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine bağlı olarak hizmet veren Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 4 bin 44 hastaya hizmet verildiği bildirildi.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Havza Termal Oteli ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Havza Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulamalı eğitim imkanı sunarak teorik bilgilerini pratikle birleştirmelerine ve sektöre nitelikli profesyoneller kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Burada Havza'nın doğal termal su kaynakları, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve sinirsel sorunlar gibi hastalıklarda etkin tedavi imkanı sunuyor.

40 odalı ve 88 yatak kapasiteli tesis, sağlık ve konaklamayı bir arada sunarak hastaların tedavi süreçlerini konforlu ortamda geçirmesini sağlıyor.

Kas-iskelet sistemi hastalıkları, MS, parkinson, felç ve kanser tedavisi sonrası lenfödem gibi rahatsızlıkların tedavisine katkı verilen merkezde 2024 itibariyle 4 bin 44 hastaya hizmet sunuldu.

Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlu hekimi Prof. Dr. İlker İlhanlı, Termal su ile tedavinin hastaların iyileşme süresini hızlandırdığını ve tedaviye yanıt oranlarını artırdığını belirtti.

OMÜ Tıp Fakültesi ve diğer sağlık bölümlerinden gelen öğrencilere gerçek klinik ortamda uygulamalı eğitim fırsatları sunduklarını vurgulayan İlhanlı, "Her gün ortalama 250 hastaya hizmet veren merkezde kişisel tedavi yöntemleri ve psikososyal destekle iyileşme süreçleri hızlandırılıyor. Termal havuzlar, sauna ve hamam gibi olanaklar, hastaların hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilenmelerine yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Havza Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural da merkezde turizm ve fizyoterapi bölümlerindeki öğrencilere uygulamalı eğitim sunarak sektöre nitelikli profesyoneller kazandırdıklarını kaydetti.