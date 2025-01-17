Samsun'da 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da, hakkında 7 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'da, hakkında 7 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde kullanmak " suçundan hakkında 7 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E.T'yi İlkadım ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.