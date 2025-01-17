Salıpazarı'nda kaçakçılık operasyonda 1 zanlı yakalandı
Salıpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Salıpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir ikamette arama yapıldı.
Aramada 3 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
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