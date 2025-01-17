Samsunspor, Beşiktaş maçına hazır
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, hava yolu ile maçın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.
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