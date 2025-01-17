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        Samsunspor "20 Ocak" anısına kan bağışı kampanyası düzenleyecek

        Samsunspor ile Türk Kızılay, kırmızı-beyazlı kafileyi taşıyan otobüsün 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirenler anısına kan bağışı kampanyası düzenleyeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:41 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:41
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        Samsunspor "20 Ocak" anısına kan bağışı kampanyası düzenleyecek
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        Samsunspor ile Türk Kızılay, kırmızı-beyazlı kafileyi taşıyan otobüsün 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirenler anısına kan bağışı kampanyası düzenleyeceği bildirildi.

        Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, yaptığı açıklamada, Samsunsporluları derinden yakan bir acının 36'nci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

        Kaza sonrası Samsunspor'un 5 evladını toprağa verdiğine işaret eden Yıldırım, "Onların anısına Samsunspor Kulübüz ile 'Bu kan sizi unutur mu' adı altında kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. 20 Ocak 1989'daki elim trafik kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan sporcularımıza ithafen düzenlenen kan bağışı kampanyasında vatandaşları Türk Kızılay'ı kan bağışı noktalarında kan bağışlayarak hayat kurtarmaya davet ediyorum." dedi.

        Yıldırım, kan bağışı kampanyasının 1 hafta süreceğini sözlerine ekledi.

        Samsunspor Takım Kaptanı Zeki Yavru ise her bir kan bağışının bir hayat kurtaracağını dile getirdi.

        Kan bağışı kampanyası 20 Ocak Pazartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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