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        Havza Kaymakamlığı SYDV'den 46 milyon liralık yardım

        Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2024 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplamda 46 milyon 499 bin 579 lira ayni ve nakdi yardımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:48 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:51
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        Havza Kaymakamlığı SYDV'den 46 milyon liralık yardım
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        Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2024 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplamda 46 milyon 499 bin 579 lira ayni ve nakdi yardımda bulundu.

        Kaymakam Mustafa Ayvat, ihtiyaç sahibi vatandaşlara uzatılan elin devletin görevleri arasında yer aldığını söyledi.

        Vakfa müracaat ederek gerekli şartları taşıyan herkese imkanlar ölçüsünde yardımda bulunulduğunu dile getiren Ayvat, müracaatların değerlendirilmesi sonucunda kömür, barınma, eğitim, afet ve sağlık alanlarında ayni yardımlarda bulunulduğunu bildirdi.

        Toplam 5 bin 130 kişiye ulaşıldığını belirten Ayvat, "2024 yılı içinde ayni ve nakdi olmak üzere toplam 46 milyon 499 bin 579 lira tutarında yardım yapıldı." dedi.

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