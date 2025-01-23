Samsunspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Moundilmadji, Landry Dimata ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

Gaziantep FK'yi mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak isteyen kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Van Drongelen, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

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