Samsun'da tirit sezonu yufkaya talebi artırıyor

Tiritlik yufkanın pişirilmiş olduğunu anlatan Baş, tüm talepleri karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

Kış ayları gelince tiritlik yufkaya talebin arttığını vurgulayan Baş, "İlçeden ve ilçe dışından siparişlerimiz oluyor. Bazen siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Yoğunluklu olarak lokantalara tiritlik yufka hazırlamaktayız. Yufkanın tanesini 12,5 liradan perakende olarak satıyoruz." dedi.

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