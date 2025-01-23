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        Samsun'da tirit sezonu yufkaya talebi artırıyor

        Samsun'un iç bölgelerinde kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan tirit nedeniyle yufkaya yoğun talep bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:35
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        Samsun'da tirit sezonu yufkaya talebi artırıyor
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        Samsun'un iç bölgelerinde kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan tirit nedeniyle yufkaya yoğun talep bulunuyor.

        Tirit sezonun başlamasıyla yufka talebi de arttı. Havza ilçesinde bulunan 4 yufkacı, günde yaklaşık 1400 yufka üretiyor.

        Yufkaların büyük bölümü, bölgede tirit yapan lokanta ile işletmelerine veriliyor.

        Yufka üreticisi Şaziye Baş, AA muhabirine, günde 300 ila 400 arasında tiritlik yufka yaptıklarını söyledi.

        Kış ayları gelince tiritlik yufkaya talebin arttığını vurgulayan Baş, "İlçeden ve ilçe dışından siparişlerimiz oluyor. Bazen siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Yoğunluklu olarak lokantalara tiritlik yufka hazırlamaktayız. Yufkanın tanesini 12,5 liradan perakende olarak satıyoruz." dedi.

        Tiritlik yufkanın pişirilmiş olduğunu anlatan Baş, tüm talepleri karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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