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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:34 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:50
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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Samsun-Ankara kara yolunda İbrahim D'nin (49) kullandığı 60 FK 402 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 55 LL 469 plakalı otomobil, Sarıışık mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

        Kazada sürücülerden İbrahim D. ile eşi Berna (42) ve kızı Emine Sena D. (13) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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