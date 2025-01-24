Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun-Ankara kara yolunda İbrahim D'nin (49) kullandığı 60 FK 402 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 55 LL 469 plakalı otomobil, Sarıışık mevkisindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada sürücülerden İbrahim D. ile eşi Berna (42) ve kızı Emine Sena D. (13) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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