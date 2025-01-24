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        Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:47 Güncelleme: 24.01.2025 - 16:54
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        Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı
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        Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası başladı.

        Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 15 kulüpten 42 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününde sporcular puanlama atışları gerçekleştirdi.

        Üç gün devam edecek turnuvada en çok puan alan kulüp ve sporcular, Türkiye şampiyonu olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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