Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası başladı.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası başladı.
Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 15 kulüpten 42 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününde sporcular puanlama atışları gerçekleştirdi.
Üç gün devam edecek turnuvada en çok puan alan kulüp ve sporcular, Türkiye şampiyonu olacak.
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