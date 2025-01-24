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        Samsunspor-Gaziantep FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Benim bundan sonraki hedefim Samsunspor tarihinin en iyi sezonunu yaşamak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 23:10 Güncelleme: 24.01.2025 - 23:10
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        Samsunspor-Gaziantep FK maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Benim bundan sonraki hedefim Samsunspor tarihinin en iyi sezonunu yaşamak." dedi.

        Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini aktardı.

        Takımın üzerinde baskı olduğuna dikkat çeken Reis, "Birçok insan bu maçı kazanmamızı beklediği için biraz baskı vardı. İlk yarı topa sahip olan takım bizdik. Paslarımızın biraz yavaş gittiğini söyleyebilirim. İlk yarı kornerden bulduğumuz pozisyonla gol geldi. İkinci yarıya ne yazık ki iyi başlayamadık. Soyunma odasında oyuncularıma birkaç maçtır ikinci yarılara iyi başlayamadığımızı söylediğim halde yine ikinci yarıya iyi başlayamadık ve golü yedik. Ondan sonra çok güzel bir takım ruhu gösterdik. İyi bir performans da gösterdiler. Oyuncularım, maçı son ana bırakmadığı için çok mutluyum. Totalde 40 puanımız var. " ifadesini kullandı.

        Ligin 2. yarısının birinci devreye oranla daha zor geçeceğine işaret eden Reis, "Aşağıdaki takımlar ligde kalmak için, üst sıradaki takımlar da üstte kalmak için savaş verecekler. Bugün takım ruhu gösterdik. Ceza sahasında istediğimiz şutları çekemedik. İstediğimiz o performansı her zaman gösteremiyorsunuz. Özellikle ikinci yarı başladıktan birkaç dakika sonra gol yediğinizden geri dönebildik. Bugün en iyi performansımızı gösteremedik. Önemli olan takım ruhunu sahaya yansıtmaktı, onu yaptık. Bu performansla galip gelebiliyorsak, daha üst performansla önümüzdeki maçları daha rahat oynayabiliriz." şeklinde konuştu.

        Reis, aldıkları 3 puanla rahat bir konuma geçtiklerini vurgulayarak, "En büyük hedefimizi gerçekleştirdik. Aldığımız puanlar sebebiyle 'ligde kaldık' diyebilirim. Böyle bir hedefe bu kadar erken ulaştığımız için mutluyuz. Taraftarlarımızın hayalleri var. Benim bundan sonraki hedefim Samsunspor tarihinin en iyi sezonunu yaşamak. Oynayacağımız her karşılaşma zor geçecektir. Umarım daha fazla puanlar toplarız. Ligi nerede bitireceğimizi şu anda kestiremiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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