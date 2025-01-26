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        Türkiye Okçuluk Federasyonu 2025 Salon Milli Takım kadrosu belli oldu

        Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun Samsun'da düzenlediği milli takım seçme yarışmaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 17:18 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:31
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        Türkiye Okçuluk Federasyonu 2025 Salon Milli Takım kadrosu belli oldu
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        Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun Samsun'da düzenlediği milli takım seçme yarışmaları sona erdi.

        Samsun'da 17-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Salon Avrupa Şampiyonası öncesinde İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen yarışmada sporcular klasik, makaralı ve barebow kategorilerinde atış yaptı.

        2025 Salon Milli Takım Seçme Yarışması'nda 11 kategoriden 103 sporcu mücadele etti.

        Türkiye Okçuluk Federasyonu 2025 Salon Milli Takım kadrosu şöyle oluştu:

        Klasik Yay Büyük Erkekler: Mete Gazoz, Muahmmed Abdullah Yıldırmış, Ulaş Berkim Tümer

        Klasik Yay Büyük Kadınlar: Gizem Özkan, Fatma Maraşlı, Zeynep Köse

        Klasik Yay 21 Yaş Altı Erkekler: Mustafa Özdemir, Berkay Akkoyun, Kutay Tek

        Klasik Yay 21 Yaş Altı Kadınlar: Elif Berra Gökkır, Dünya Yenihayat, Melissa Ahmed

        Makaralı Yay Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Ahmet Can Yolaç

        Makaralı Yay Kadınlar: Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer

        Makaralı Yay 21 Yaş Altı Erkekler: Yağız Sezgin, Eren Kırca, Batuhan Levent Sağlam

        Makaralı Yay 21 Yaş Altı Kadınlar: Begüm Yuva, Hatice Efdal Köse, Selin Çakır

        Barebow Erkekler: Furkan Oruç, Emre Dinçel, Hüseyin Ferhat Kemaloğlu

        Barebow Kadınlar: Rümeysa Uysal, Emel Ateş, Gülfidan Yüksel Aydın

        Barebow 21 Yaş Altı Erkekler: Yunus Dursun, Ufuk Genç, Efe Kızılkaya

        Barebow 21 Yaş Altı Kadınlar: Sündüs Sude Tak, Dilara Ecem Deniz, Melisa Sağdaş.

        2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 17-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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