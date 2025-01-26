Türkiye Okçuluk Federasyonu 2025 Salon Milli Takım kadrosu belli oldu

Samsun'da 17-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Salon Avrupa Şampiyonası öncesinde İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen yarışmada sporcular klasik, makaralı ve barebow kategorilerinde atış yaptı.

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