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        Samsun'da 2 bin 912 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 912 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 21:52 Güncelleme: 26.01.2025 - 21:59
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        Samsun'da 2 bin 912 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 912 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.Ç'nin (40) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Şüphelinin adresi ve iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 912 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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