Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangına müdahale ediliyor

        Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 09:31 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL

        Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

        Alınan bilgiye göre, Samsun Port Limanı'nda bulunan "Firuze G." isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir yanda eşi bir yandı kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yandı kızı... Tarifsiz acı!
        15 saat oldu! 2 çocuğunu rehin alan baba iknaya çalışılıyor
        15 saat oldu! 2 çocuğunu rehin alan baba iknaya çalışılıyor
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        Talisca F.Bahçe için İstanbul'da!
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Trump'tan "iki cinsiyet" vurgusu
        Trump'tan "iki cinsiyet" vurgusu
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Denizli'de yangın!
        Denizli'de yangın!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?

        Benzer Haberler

        Samsunlu güreşçi serbest stilde altın madalya kazandı
        Samsunlu güreşçi serbest stilde altın madalya kazandı
        Havza'da canlı hayvan pazarı tedbiren kapatıldı
        Havza'da canlı hayvan pazarı tedbiren kapatıldı
        Borled Aydınlatma, Çin merkezli Lixing Lightting firması ile ortaklık imzal...
        Borled Aydınlatma, Çin merkezli Lixing Lightting firması ile ortaklık imzal...
        Salıpazarı Belediyesi düzenlediği kurslarla çocukların zihinsel ve fiziksel...
        Salıpazarı Belediyesi düzenlediği kurslarla çocukların zihinsel ve fiziksel...
        Samsun'da evinde uyuşturucu hap bulunduran zanlı gözaltına alındı
        Samsun'da evinde uyuşturucu hap bulunduran zanlı gözaltına alındı
        YRP'li Kılıç: Otel faciasında gerçeklerin karartılmasına seyirci kalmayacağ...
        YRP'li Kılıç: Otel faciasında gerçeklerin karartılmasına seyirci kalmayacağ...