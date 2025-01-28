Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kaymakam olmak isteyen küçük öğrenci Kaymakamlıkta misafir edildi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşayan ve kaymakam olma hayali bulunan ilkokul öğrencisi Betül Sena Bayrak, Kaymakamlıkta misafir edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:07 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaymakam olmak isteyen küçük öğrenci Kaymakamlıkta misafir edildi
        ABONE OL

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşayan ve kaymakam olma hayali bulunan ilkokul öğrencisi Betül Sena Bayrak, Kaymakamlıkta misafir edildi.

        Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Yavaşbey İlkokulu öğrencisi Bayrak'ı Kaymakamlığa davet etti.

        Beyazıt, küçük öğrenciye kaymakamlık mesleği ve görevleri hakkında bilgi verdi.

        Bayrak, bir süreliğine kaymakamlık makamına oturarak, hayalini deneyimleme fırsatı buldu.

        Kaymakam Beyazıt, Bayrak'a eğitim hayatında başarılar dileyerek, gelecekte hayallerini gerçekleştirebilmesi için her zaman azimle çalışmasını tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir yanda eşi bir yandı kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yandı kızı... Tarifsiz acı!
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        Kamu hastanelerinde kapsamlı denetimler başlatıldı
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        11 yıl sonra yürümüştü! Fitness eğitmeni Hilal ağlattı!
        Talisca çılgınlığı!
        Talisca çılgınlığı!
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Ziyech Fransa'yı bekliyor!
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Trump'ın kararının ardından mahsur kalan göçmenler bekliyor
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Fenerbahçe'nin yeni yengesi
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        Teknoloji hisselerine DeepSeek şoku
        15 saat oldu! 2 çocuğunu rehin alan baba iknaya çalışılıyor
        15 saat oldu! 2 çocuğunu rehin alan baba iknaya çalışılıyor
        Ayşe Barım tutuklandı
        Ayşe Barım tutuklandı
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        Bolu Kartalkaya yangını zanlılarının ifadeleri ortaya çıktı
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        "Amerikan şirketleri için bir uyandırma çağrısı"
        Trump'tan "iki cinsiyet" vurgusu
        Trump'tan "iki cinsiyet" vurgusu
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Soğuk algınlığı ve gripten hızlı kurtulmanın yolları
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangına müdahale ediliy...
        GÜNCELLEME - Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangına müdahale ediliy...
        Samsun'da kuru yük gemisinde yangın
        Samsun'da kuru yük gemisinde yangın
        Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangına müdahale ediliyor
        Samsun Limanı'nda bulunan gemide çıkan yangına müdahale ediliyor
        Samsunlu güreşçi serbest stilde altın madalya kazandı
        Samsunlu güreşçi serbest stilde altın madalya kazandı
        Havza'da canlı hayvan pazarı tedbiren kapatıldı
        Havza'da canlı hayvan pazarı tedbiren kapatıldı
        Borled Aydınlatma, Çin merkezli Lixing Lightting firması ile ortaklık imzal...
        Borled Aydınlatma, Çin merkezli Lixing Lightting firması ile ortaklık imzal...