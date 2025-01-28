Kaymakam olmak isteyen küçük öğrenci Kaymakamlıkta misafir edildi

Kaymakam Beyazıt, Bayrak'a eğitim hayatında başarılar dileyerek, gelecekte hayallerini gerçekleştirebilmesi için her zaman azimle çalışmasını tavsiye etti.

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