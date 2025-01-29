Tekkeköy'deki lisede cam atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor

Okuldan yapılan açıklamada, cam atıkların doğada binlerce yıl kalması ve yangın riski oluşturması, ayrıca öğrencilerde çevre bilinci kazandırmak amacıyla "Atık Cam Toplama Projesi"nin başlatıldığı belirtildi.

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