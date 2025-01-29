Tekkeköy'deki lisede cam atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, "Atık Cam Toplama Projesi" hayata geçirildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, "Atık Cam Toplama Projesi" hayata geçirildi.
Okuldan yapılan açıklamada, cam atıkların doğada binlerce yıl kalması ve yangın riski oluşturması, ayrıca öğrencilerde çevre bilinci kazandırmak amacıyla "Atık Cam Toplama Projesi"nin başlatıldığı belirtildi.
Okulun coğrafya öğretmenlerinden Yalçın Külle sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında yaklaşık 1850 kilogram atık cam toplandığı aktarılan açıklamada, projenin devam edeceğini ve geri dönüşüme katkı sunmaya devam edileceği kaydedildi.
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