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        Uzmanından "çocukların internet kullanımının sakıncaları" ile ilgili ebeveynlere uyarı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Ayçiçek Dinçer, çocukların internet kullanımın barındırdığı riskler hakkında ebeveynlere uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:18 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:41
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        Uzmanından "çocukların internet kullanımının sakıncaları" ile ilgili ebeveynlere uyarı
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Ayçiçek Dinçer, çocukların internet kullanımın barındırdığı riskler hakkında ebeveynlere uyarılarda bulundu.

        OMÜ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dinçer, günümüzde internet ve dijital araçların çocukların hayatında hem fırsat hem de riskler barındırdığına dikkati çekti.

        Erken yaşta internet kullanımının çocukların bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişimlerinde olumsuz etkileri hakkında ebeveynlerin bilinçlenmesi gerektiğini belirten Dinçer, şöyle devam etti:

        "Son yıllarda çocukların ekran başında geçirdiği sürelerde ciddi artış gözleniyor. İnternet, bilgiye erişim, dijital oyunlar ve sosyal medya gibi alanlarda yoğun şekilde kullanılmakta. Ancak bu hızlı değişim süreci çocukların gelişim dönemlerini olumsuz etkileyebilecek riskler barındırıyor. 18 aydan küçük çocuklar, görüntülü sohbet dışında ekran kullanımından kaçınılmalı. 2-5 yaş grubu çocuklar günde 1 saatten az ekran kullanmalı. Özellikle erken çocukluk döneminde ekran maruziyeti, bilişsel ve dil gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden ebeveynlerin içerik seçimi ve kullanım süreleri konusunda hassasiyet göstermesi gerekiyor."

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 6-15 yaş grubundaki çocukların yaklaşık yüzde 50'sinin aktif olarak internet kullandığına işaret eden Dinçer, "Sosyal medya ve çevrim içi platformlar çocuk istismarı, siber zorbalık ve psikolojik sorunlar gibi ciddi tehlikeler barındırabiliyor. Bu nedenle ailelerin çocukların sanal dünyada güvenliğini sağlamak adına bilinçli yaklaşım benimsemesi çok önemli." ifadesini kullandı.

        Dinçer, internetin çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayabileceğini ancak uzun süreli ve kontrolsüz kullanımın obezite, uyku sorunları, depresyon ve anksiyete gibi ciddi sorunlara yol açabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Aileler ve eğitimciler, çocukların interneti faydalı bir araç olarak kullanmalarına destek olmalı, potansiyel risklerin önüne geçmek için gerekli tedbirleri almalıdır. Çocuklarla birlikte kaliteli içeriklerin seçilmesi ve bu içeriklerin ebeveyn eşliğinde izlenmesi, yasaklamalar yerine bilinçli kullanım konusunda çocuklara rehberlik edilmesi, internet kullanımına yönelik disiplinli yaklaşımın benimsenmesi gerekiyor. Çocukların sanal dünyayı sağlıklı şekilde kullanabilmeleri için ebeveynlerin ve eğitmenlerin iş birliği yapmaları farkındalık kazandırılmasında kritik önem taşıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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