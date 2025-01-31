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        Samsunspor, 7 gün 24 saat yaşayan yeni bir stadyum yapmayı planlıyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, 24 saat yaşayan ve günün her saatinde kullanılabilecek ve kulübün gelir kaynaklarının arttırılmasını sağlayacak yeni bir stat yapılması hayalini kurduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:32
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        Samsunspor, 7 gün 24 saat yaşayan yeni bir stadyum yapmayı planlıyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, 24 saat yaşayan ve günün her saatinde kullanılabilecek ve kulübün gelir kaynaklarının arttırılmasını sağlayacak yeni bir stat yapılması hayalini kurduklarını söyledi.

        Bilen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni statla ilgili taraftarlardan yoğun talep geldiğini dile getirdi.

        Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Samsunspor'un kaynakları ile yeni stadyum yapılması konusunda düşüncesi olduğunu ifade eden Bilen, "24 saat yaşayan ve günün her saatinde kullanılabilecek ileride kulübümüzün gelir kaynaklarının arttırılmasında ve şehrin katma değerine değer katacak bir stat yapılması hayalini kuruyoruz. Kulüp Başkanımız Yüksel Yıldırım'da şehir içinde bir yer tahsis edilirse kendi kaynaklarımızla bunu yapabileceğimizi ifade etmişti. Hatta 2 yıl evvel yoğun bir biçimde bir yer araştırması da yaptık, ama o tarihte hem bize gösterilen yerlerin bu düşündüğümüz hedeften uzak olması hem de yönetimsel değişiklikler nedeniyle maalesef gündemden çıktı. Ama başkanımızın hayali ve vizyonu bunun peşini bırakmadığı için her platformda da dile getiriyor." dedi.

        Bilen, siyasilerin ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın hem taraftarların hem de camianın bu çağrısına kayıtsız kalmayacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Belki bugünden yarına bu hayalimiz gerçekleşmese bile bizim ana hedefimiz ve kulüp olma yolunda atacağımız en önemli adımlardan bir tanesi de 7 gün 24 saat yaşayan bir stada şehrin içinde, taraftarlarımızın maç günü adeta bir düğüne gider gibi maça geldikleri ve şehrin ortak noktasında, yeme, içme, eğlence, alışveriş, hatta ofisler düşünülüyor bu projenin içerisinde. Dolayısıyla hem iş dünyasının da birçok ihtiyaçlarına cevap verecek. Başkanımız, Arnavutluk'un başkentti Tiran'da bunun örneği olduğunu ve bizim de hayalimizin böyle bir stadı Samsun'a kazandırmak olduğunu sıklıkla ifade ediyor. Umudumuz ve ümidimiz, inşallah bu çağrımıza ve bu arzu ve isteğimize başkanımızın bu fedakarlığına Samsun siyaseti ya da yönetenleri de kayıtsız kalmayacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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