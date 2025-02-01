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        Havza Sosyal Hizmetler Merkezinden atölye etkinliği

        Havza Sosyal Hizmetler Merkezi (SHM) tarafından çocuk, engelli ve şehit yakınlarına yönelik atölye etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:48 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:51
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        Havza Sosyal Hizmetler Merkezinden atölye etkinliği
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        Havza Sosyal Hizmetler Merkezi (SHM) tarafından çocuk, engelli ve şehit yakınlarına yönelik atölye etkinliği düzenlendi.

        Havza'daki bir tesiste düzenlenen etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru, Ladik Kemal Kaplan Huzurevi Müdürü Mehmet Öksüz ile Havza SHM Müdürlüğü sorumluluk alanında yer alan Havza, Kavak ve Ladik'ten Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesine kayıtlı ve Okul Destek Projesi kapsamındaki çocuklar, engelli çocuklar ile şehit yakınları katıldı.

        Gümrükçü, burada yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin çocukların sosyalleşmesi konusunda önemli olduğunu belirterek, "Bakanlığımızın bizlere sağmış olduğu imkanlar ile başta çocuklarımız olmak üzere herkesin hizmetindeyiz. Tüm gücümüz ile devletimizin desteğine ihtiyaç duyan herkese yetişmek bizlerin görevi. Etkinlikte çocuklarımız ile bir arada olmaktan mutluluk duydum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi ise yarıyıl tatilinin sonunda çocuklara sürpriz yapmak istediklerini dile getirerek, "Çocuklarımız ve sorumluluk alanımızda bulunan bireylerimizin sosyalleşmesi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına etkinliklerimiz devam edecek. Etkinliğimize katılan ve bizlere destek olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Havza Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından çocuklara yönelik yüz boya etkinliği ve Havza SHM görevlileri tarafından aile çocuk birlikteliğini artırmaya yönelik çalışma yapıldı.

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        Galeri

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