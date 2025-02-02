Samsun'da içme suyu isale hattı patladı
Samsun'un İlkadım ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.
Hançerli Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki içme suyu isale hattı, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekiplerinin kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları sırasında patladı.
Patlamanın ardından metrelerce yükseğe çıkan tazyikli su, çevredeki yolları su altında bıraktı.
SASKİ ekipleri, bölgede onarım çalışması başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.