Samsun'da içme suyu isale hattı patladı

Hançerli Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki içme suyu isale hattı, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekiplerinin kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları sırasında patladı.

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