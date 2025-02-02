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        Samsun'da içme suyu isale hattı patladı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 11:25 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:30
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        Samsun'da içme suyu isale hattı patladı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

        Hançerli Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki içme suyu isale hattı, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekiplerinin kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları sırasında patladı.

        Patlamanın ardından metrelerce yükseğe çıkan tazyikli su, çevredeki yolları su altında bıraktı.

        SASKİ ekipleri, bölgede onarım çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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